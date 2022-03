La hispana Ariana DeBose se alzó con el premio a mejor actriz de reparto, por su papel en "West Side Story", en la 27 edición de los premios Critics Choice, entregados esta tarde en Los Ángeles (EE.UU.).

La interpretación de DeBose como Anita en esta película dirigida por Steven Spielberg ha sido reconocida por delante de las nominadas Caitríona Balfe ("Belfast"), Ann Dowd ("Mass"), Kirsten Dunst ("The Power of the Dog"), Aunjanue Ellis ("King Richard") y Rita Moreno ("West Side Story").