La larga carrera de Assumpta Serna, marcada por su etapa en Hollywood y su paso por la mítica "Falcon Crest", suma ahora el que considera su "mayor acierto" profesional: la creación de una comunidad virtual de actores. La reinvención de una actriz que lamenta no recibir papeles importantes en su España natal y que tiene una charla pendiente con Pedro Almodóvar.

"España hace años que no me da un papel. Más que España estoy diciendo el centro de la industria. Hace años que no me da un personaje bonito, más de 20", cuenta la intérprete a Efe durante la promoción en Argentina de su última película, "Expansivas", de Ramiro García Bogliano.