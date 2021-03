HBO ya tiene confirmada una serie derivada de "Game of Thrones" ("House of Dragon"), está trabajando en otra ("Tales of Dunk and Egg") e incluso baraja una producción animada sobre este universo de fantasía en HBO Max, pero su ambición no descansa y ya está considerando tres "spin-off" más.

El portal Deadline adelantó que HBO tiene tres ideas en desarrollo: "9 Voyages", sobre los viajes marítimos de Corlys Velaryon; "Flea Bottom", acerca del barrio más pobre de Desembarco del Rey, y "10.000 Ships", en torno a la princesa Nymeria.