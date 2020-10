Bad Bunny aprovechó este miércoles su discurso al ganar el premio al mejor artista latino en los Billboard Music Awards para lanzar un mensaje en español contra la violencia machista en la televisión estadounidense.

"Yo no soy un artista de mensaje social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola", afirmó el puertorriqueño tras interpretar su éxito "Yo Perreo Sola".