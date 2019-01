El puertorriqueño Bad Bunny, la súper estrella del trap latino, participará del nuevo y undécimo disco del productor musical DJ Khaled, "Father of Asahd", según lo dio a conocer el artista estadounidense este miércoles en redes sociales.

"Puerto Rico @badbunnypr vocals in ! FATHER OF ASAHD THE ALBUM !", expresó el DJ en su cuenta de Instagram y Twitter, dando a entender que su próxima producción lleva como nombre "El papá de Asahd".