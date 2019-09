Javier Bardem, que presenta en el Festival de San Sebastián el documental "Santuario" en apoyo a la campaña de Greenpeace para defender la Antartida, cree que su generación, los que tienen 50, deben "apoyar a los jóvenes que lo tienen muy claro y no tienen miedo de decir 'se acabó'".

"Ellos no tienen cómo comparar con otro modo de vida que no sea el que han visto hasta ahora y no tienen miedo de decir 'se acabó: hay que tirar la casa, reconstruirla entera y vivir de otra manera, porque como habéis hecho hasta ahora -reflexiona en una entrevista con Efe-, no es que no funcione, es que nos lleva a la extinción".