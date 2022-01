Javier Bardem, Ariana DeBose y Oscar Isaac están entre los nominados en la vigésimo octava edición de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood 2022 (SAG Awards) por sus interpretaciones en “Being the Ricardos”, “West Side Story” y “Scenes from a Marriage”, respectivamente.

El español Javier Bardem opta así al galardón de mejor actor protagonista por su papel en “Being the Ricardos”, y competirá con Benedict Cumberbatch (“The power of the dog”), Andrew Garfield (“Tick, tick… Boom!”), Will Smith (“King Richard”) y Denzel Washington (“The tragedy of Macbeth”) en una entrega que —sujeta a la pandemia— está prevista para el 27 de febrero.