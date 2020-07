El 19 de agosto hará 70 años del debut de Daniel Barenboim en su Buenos Aires natal y lo celebrará con un concierto en el Festival de Salzburgo con el mismo repertorio que esta noche tocará en Granada: "no me creo que haya pasado ese tiempo pero me sorprende que el público no se haya hartado de escucharme".

Se cumplen también 40 años de la primera actuación de Barenboim (1942) en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, al que ha acudido muchos años con su orquesta, la Staatskapelle de Berlín, pero en esta ocasión no lo hace como director sino como pianista para dar un recital benéfico en favor de Cruz Roja y su programa de ayuda para las víctimas del coronavirus.