La actriz californiana Beanie Feldstein encarnará a la exbecaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky en "Impeachment", la nueva entrega de la serie de temporadas monotemáticas "American Crime Story", anunció este martes la cadena FX.

"Impeachment", que será la tercera propuesta de "American Crime Story" tras las aplaudidas "The People v. OJ Simpson" y "The Assassination of Gianni Versace", contará con Lewinsky como productora y se estrenará en FX a mediados de septiembre de 2020, en torno a un mes y medio antes de que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos.