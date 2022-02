Fotograma cedido por Peacock donde aparecen SteVonté Hart (i) como Tray Melbert y Jabari Banks (d) como Will, durante una escena de la serie "Bel-Air" que estrenó sus tres primeros capítulos el domingo tras la celebración de la Super Bowl en esta plataforma de vídeo bajo demanda propiedad de la cadena de televisión estadounidense NBC. EFE/Clifton Prescod/Peacock /

Fotografía cedida por Peacock donde aparece el actor Jabari Banks (3i) junto a los productores ejecutivos (i-d) Morgan Cooper, Rasheed Newson, TJ Brady, Terence Carter, y Will Smith durante la presentación de la serie "Bel-Air" que estrenó sus tres primeros capítulos el domingo tras la celebración de la Super Bowl en esta plataforma de vídeo bajo demanda propiedad de la cadena de televisión estadounidense NBC. EFE/Eric Charbonneau/Peacock /

Concebida como una serie dramática basada en los prejuicios y conflictos emocionales de Will, la mítica serie "The Fresh Prince of Bel-Air" (1990-1996) ha vuelto a la pequeña pantalla casi 26 años después del fin de su emisión.

"Bel-Air", como se ha bautizado a esta nueva versión, estrenó sus tres primeros capítulos el domingo tras la celebración de la Super Bowl en la plataforma de video bajo demanda Peacock, propiedad de la cadena de televisión estadounidense NBC.