Fotograma cedido este viernes por Apple TV+ en el que se registró a la cantante Billie Eilish (i), junto a su padre -Patrick O'Connell-, durante una escena del documental "Billie Eilish: The World’s a Little Blurry", que se estrena este viernes, en Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE/Apple Tv+

En una de las mejores escenas de "Billie Eilish: The World’s a Little Blurry", la cantante está a punto de presentar su nueva música a "los amigos de la discográfica", pero lejos de estar emocionada comenta a su familia: "No quiero conocer a estos raros. ¿Quiénes son?".

El documental que Apple TV+ estrena hoy sigue a la artista en su meteórico ascenso al estrellato, desde su habitación en los suburbios de Los Ángeles (EE.UU.) al escenario de los Grammy, al tiempo que muestra las dudas y las ilusiones de una adolescente nacida después del año 2000 que se ha convertido en un icono para su generación.