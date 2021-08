Fotografía cedida por Disney donde aparece la cantante Billie Eilish durante una escena de "Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles", un concierto especial de Disney+ que se estrena este viernes y para el que fichó al venezolano Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil). EFE/Mason Poole Disney