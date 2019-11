La joven artista Billie Eilish, fenómeno musical que ha irrumpido este año con fuerza en las listas de ventas de medio mundo, ha anunciado en sus redes sociales el lanzamiento global este jueves 13 de noviembre de un nuevo tema que llevará por título "Everything I Wanted".

Será a las 4 de la tarde de la coste oeste en EE.UU. (1 de la madrugada del 14 de noviembre en España) cuando se dé a conocer esta canción, la primera inédita que ve la luz desde la publicación el pasado mes de marzo de su debut discográfico, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".