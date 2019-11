El cantautor panameño Rubén Blades (i) habla con el director de NYU Music and Social Change Lab, Carlos Chirinos, durante el conversatorio "Música y cambio social - Inspirador principal" en Circulart, la plataforma profesional de la industria de la música latinoamericana, este viernes en Medellín (Colombia). EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA A.

El cantautor panameño Rubén Blades (i) habla con el director de NYU Music and Social Change Lab, Carlos Chirinos, durante el conversatorio "Música y cambio social - Inspirador principal" en Circulart, la plataforma profesional de la industria de la música latinoamericana, este viernes en Medellín (Colombia). EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA A.

El cantautor panameño Rubén Blades reveló este viernes en Medellín que planea escribir próximamente un libro sobre su experiencia como migrante en EE.UU., al que considera que "no representa" su presidente Donald Trump y afirmó que no se siente un "hipócrita" por vivir allí.

"Hay gente que me dice: 'Rubén, tú eres un hipócrita. Tú hablas de los gringos y vives allá'. Le digo a la gente que mire un diccionario y lean la definición. El hipócrita no dice lo que piensa, el hipócrita disfraza sus sentimientos y su intención para no perjudicarse", expresó el artista.