"Blood Rider", una de las cintas que el festival de cine global "We Are One" ha incluido en su programación, desvela el crucial pero desconocido papel que juegan los motoristas que transportan bolsas de sangre en Lagos, Nigeria, donde hasta hace poco el traslado del fluido vital podía tardar hasta 24 horas, y que consiguen evitar la muerte de numerosas mujeres durante el parto.

La cinta, dirigida por el joven cineasta Jon Kasbe, responsable también del documental "When Lambs Become Lions" (2018), sigue a uno de estos motoristas, Joseph, que, consciente de que en sus manos está la vida de otra persona, hace todo lo posible por llegar a tiempo a los hospitales, esquivando obstáculos en las caóticas calles.