Bob Dylan publicó el pasado 27 de marzo la monumental "Murder Most Foul", una canción inédita de casi 17 minutos de duración que repasaba gran parte de la historia de EE.UU. en el siglo XX, y hoy volvió a sorprender con su segundo tema nuevo en menos de un mes, la balada "I Contain Multitudes".

Mucho más corta que "Murder Most Foul", que se convirtió en la canción más larga de toda su carrera, "I Contain Multitudes", con algo más de 4 minutos y medio de duración, toma el título de un famoso verso del poema "Song of Myself" de Walt Whitman.