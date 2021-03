Bob Odenkirk es uno de esos actores cuya imagen ha quedado irremediablemente ligada a un personaje. El suyo, el cínico Saul Goodman de "Breaking Bad", llegó por partida doble con la precuela "Better Call Saul", que se despedirá en 2022 después de más de una década entre las dos series.

"No creo que me resulte difícil decir adiós a Saul Goodman. Me sentiré mal porque me gusta, pero es difícil estar en la piel, las preocupaciones, las emociones y la vida de alguien durante tanto tiempo", explicó el actor durante una videollamada con Efe.