Bryce Dallas Howard apartó su faceta de actriz en "Jurassic World" para debutar en la dirección de "Dads", una cinta de Apple TV en la que celebridades como Will Smith y Jimmy Fallon hablan sobre ser padres, una pregunta normalmente "reservada para las mujeres".

"Yo observé eso de primera mano, por ejemplo Chris Pratt es un padre muy dedicado y en unas entrevistas que tuvimos juntos me sorprendía que a mí se me preguntara por ser madre pero a mis compañeros no", explicó Dallas Howard en una videollamada con EFE.