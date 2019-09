Este lunes se cumplen 50 años del estreno de "Butch Cassidy and the Sundance Kid", uno de los mejores westerns de la historia, con una pareja protagonista de órdago (Paul Newman y Robert Redford, juntos por primera vez) en la piel de dos de los forajidos más recordados del cine.

Ganadora de cuatro Óscar (mejor guion original, mejor fotografía, mejor canción original -la inolvidable "Raindrops keep fallin' on my head"- y mejor banda sonora, ambas estatuillas para Burt Bacharach) y nominada a otros tres (mejor película, mejor director y mejor sonido), la cinta de George Roy Hill se ha convertido con el paso de los años en un clásico induscutible con su canto a la rebeldía y la libertad.