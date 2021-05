Como un "tequila reposado" se presenta Andrés Calamaro en su reaparición discográfica, "Dios los cría", en la que se junta con iconos de la música latinoamericana como Julio Iglesias, Raphael, Juanes, Carlos Vives o Alejandro Sanz y reinterpreta sus temas con una cadencia diferente.

"Me importa un pito si alguien me dice que esta versión de 'Flaca' no le gusta. Es inevitable e igual no la escuchó suficiente", comenta a Efe hoy en Madrid respecto al resultado, no en tono bronco como pudiera parecer por ese pequeño exabrupto, sino en tono suave, con el placer de la pausa en la que se ha gestado también este nuevo álbum.