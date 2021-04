Varias personas observan la obra del artista Alex Da Corte en el Metropolitan Museum of Art's, de Nueva York, este 16 de abril de 2021. EFE/Justin Lane

El Museo Metropolitano de Nueva York (Met) abrió este viernes al público la nueva escultura de su azotea, que renueva todos los años y que en esta ocasión se trata de una imaginativa pieza diseñada por el artista estadounidense Alex Da Corte, en la que mezcla la estética moderna inspirada en los móviles de Alexander Calder con el popular personaje de "Sesame Street" Big Bird.

Titulada "As Long as the Sun Lasts" (Mientras dure el sol), la colorida escultura cinética de casi 8 metros de altura, colocada frente a la silueta de los rascacielos de Manhattan, fusiona el elemento del arte de élite con la cultura popular, y representa tanto la nostalgia de los recuerdos de la infancia como la novedad de la reinterpretación.