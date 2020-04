"Shakespeare in the Park", el popular festival de teatro gratuito que cada año alberga el Central Park de Nueva York, no se celebrará en 2020 como consecuencia del coronavirus, según anunciaron este viernes sus organizadores.

El festival, que se celebra desde 1962, iba a incluir en esta ocasión dos obras: una nueva producción de "Richard II" dirigida por Saheem Ali y una adaptación musical de "Como gustéis" a cargo de Laurie Woolery.