Después de cumplir el sueño de ser parte de la gira de la banda británica Coldplay abriendo sus conciertos en México, la cantante Carla Morrison presenta íntegramente su disco “El renacimiento”, la evolución “elevada” de un proyecto que refleja su relación con ella misma, cuenta a Efe.

"Me permití ser. Hace mucho que no tenía este amor propio (...) Lo que me permitió elevar (el proyecto) fue simplemente la relación que cultivé conmigo. Siento que si no me permití hacer esto antes fue porque no me sentía segura", revela Morrison, quien estrena este viernes su álbum.