El joven cineasta Carlos López Estrada (Ciudad de México, 1988) comenzó realizando vídeos musicales, se aventuró al mundo de la ficción en 2018 con "Blindspotting" y su tercera cinta, "Raya and the Last Dragon", ha sido nominada a mejor película de animación para los ÓScar 2022.

El filme que aspira a la estatuilla está codirigido por López Estrada junto al norteamericano Don Hall ("The Emperor's New Groove") y lo produce Walt Disney Pictures.