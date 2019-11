La novelista y dramaturga mexicana Carmen Boullosa, XIX premio de poesía Casa de América, posa este lunes en la Casa de América de Madrid durante una entrevista con la Agencia EFE, en la que ha reconocido que es escritora porque tiene "tanto interés por la vida como por la muerte. No tengo ganas de morirme, pero al mismo tiempo sé que no soy nada si no estoy todo el tiempo hablando con los muertos". EFE/Concha Barrigós