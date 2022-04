Carmen Maura asegura que nunca tuvo grandes expectativas con su trabajo de actriz, que llegó a la profesión para divertirse, "como si fuera a Disneylandia", y que todo lo logrado hasta ahora -más de 50 años de carrera- se debe a haber estado en el lugar adecuado en el momento justo.

"He tenido mucha suerte, una de las cosas que tiene esta profesión es que no basta con hacerlo bien (...). Yo he tenido un ángel de la guarda (...) me ha puesto en el sitio adecuado en el momento justo (...), y también me ayudó no tener demasiadas expectativas", considera la actriz española, que el próximo día 1 de mayo recibirá en una gala en Madrid el Premio Platino de Honor del Cine Iberoamericano por toda su trayectoria.