Cate Blanchett, protagonista de "TAR", llegó este sábado a la gala de premios de la 79 Mostra de Venecia, al igual que el realizador italiano Luca Guadagnino (Bones and All"); la francesa Alice Diop ("Saint Omer") o el británico Martin McDonagh ("The Banshees of Inisherin").

La presencia en la gala de miembros de las películas en la competición de Venecia indica que recibirán premio, ya que la organización avisa a los equipos para que regresen al Lido, aunque sin precisarles el galardón que obtendrán.