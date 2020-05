Cate Blanchett negocia ser la protagonista de la adaptación al cine del videojuego "Borderlands" con una película que dirigirá Eli Roth, informó este martes el medio especializado Variety.

Blanchett y Roth ya trabajaron juntos en "The House with a Clock in Its Walls" (2018), una cinta dirigida al público infantil y que, apostando por la magia y la imaginación, supuso una interesante novedad para un director conocido principalmente por un estilo sangriento y truculento en el cine de terror con películas como "Hostel" (2005).