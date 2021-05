11 may. 2021

EFE Ciudad de México 11 may. 2021

La trayectoria del argentino César Bordón ha estado marcada por dos tipos de personajes, unos grandes que han tenido poca difusión y otros "humildes" que han dado grandes frutos, y aunque es difícil que coincidan ambos elementos en un proyecto, el actor los ha encontrado en Hugo López para "Luis Miguel, la serie".

"La vida del actor es curiosa, yo he hecho muchos trabajos que adoré y que consideré que estaban muy bien, pero por una cuestión u otra no fueron lo prósperos que esperaba, y hay otros más humildes que han tenido un desarrollo más amplio del que la expectativa me indicaba, este lo ha tenido todo", contesta este martes en entrevista con Efe.