Después de triunfar con su "SloMo", la hispano-cubana Chanel Terrero "cumple un sueño" al ser elegida por Disney para interpretar el conocido tema "La estrella azul", en su versión doblada al español, de la nueva película de acción real "Pinocho", que llega a Disney + este viernes.

"Me puse a gritar como loca cuando supe la noticia. A mí me encanta todo lo que sea Disney desde pequeña, soy súper fan, o sea que imagínate (...). Además, me llamaron justo el día antes de mi cumpleaños y fue un regalazo", confiesa en una entrevista con EFE.