Las series "Chernobyl", "The Crown" y "Unbelievable" lideraron las nominaciones en los Globos de Oro con cuatro candidaturas por cabeza, anunció este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

Por detrás de ellas se situaron un pelotón de producciones con tres nominaciones cada una: "Barry", "Big Little Lies", "Fleabag", "The Kominsky Method", "Fosse/Verdon", "The Morning Show" y "Succession".