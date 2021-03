China ha pedido a los medios de comunicación del país asiático que realicen una cobertura mínima de la próxima gala de los Óscar, premios a los que está nominado el documental "Do Not Split" ("No os separéis"), sobre las protestas antigubernamentales en Hong Kong en 2019.

Según el diario hongkonés Apple Daily, "el departamento central de propaganda (de China) ha pedido a la prensa oficial que informen sobre los Óscar de la manera más discreta posible a fin de evitar bochorno y por el bien de la corrección política".