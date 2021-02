Hace cinco años, Chloë Grace Moretz dijo basta. Llevaba trabajando desde niña y había brillado en cintas como "Kick-Ass" (2010), pero en 2016 renunció a varios proyectos, como una nueva mirada a "The Little Mermaid", y decidió reenfocar una carrera en Hollywood a la que ahora llega "Tom and Jerry".

"Creo que ahora se trata de despertarme cada día, encontrarme a mí misma, ver dónde estoy ese día y guiarme por mi corazón", dijo a Efe.