Tarantino descubrió en él a ese sádico sonriente que era el coronel Landa de "Inglorious Basterds" y Sam Mendes lo convirtió en el siniestro Blofeld que persigue a James Bond, pero el ganador de dos Óscar Christoph Waltz no cree que exista una receta para componer al villano perfecto.

"El villano perfecto no existe, como no existe la madre perfecta. Los héroes necesitan antagonistas para erosionar esa perfección, porque, si no, no habría historia", señala el actor en una entrevista con Efe con motivo del estreno en febrero de su último trabajo, "Alita: Battle Angel".