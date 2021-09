Yann Andréa, el joven amante de Marguerite Duras durante sus últimos dieciséis años de vida, dejó constancia en unas casetes de lo que estaba siendo para él el comienzo de esa relación. Claire Simon ha llevado ese proceso de grabación a "Vous ne desiréz que moi" para contar simplemente una historia de amor.

Con esta película, traducida al inglés como "I Want to Talk About Duras", la realizadora francesa, nacida en Londres, compite por primera vez por la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián.