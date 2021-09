La nueva película de Clint Eastwood, "Cry Macho", debutó muy discretamente en los cines de Estados Unidos al quedar como tercera opción del fin de semana, por detrás de "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" y "Free Guy", que llevan varias semanas en taquilla.

El largometraje, dirigido y protagonizado por el veterano cineasta, recaudó 4,5 millones de dólares en su estreno, aunque ese número no incluye los espectadores que decidieron ver la cinta desde su casa por la plataforma HBO Max.