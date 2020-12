Fotograma cedido por Netflix donde aparece el actor George Clooney como Augustine Lofthouse, durante una escena de la película "The Midnight Sky", su primera película para esta plataforma de steaming y en la que la esperanza para la humanidad parece estar más allá de la Tierra. La redención de la humanidad, el bien que sobrevive al apocalipsis. Eso es lo que exploró George Clooney en "The Midnight Sky", la película que ha dirigido y protagonizado para Netflix y que presentó hoy en un estreno virtual. EFE/Philippe Antonello/Netflix /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS