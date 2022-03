"CODA" sorprendió al llevarse el máximo galardón en los premios del Sindicato de Productores de Hollywood (PGA Awards), que se entregaron anoche en Los Ángeles (EE.UU.).

La película, que tras ganar en el Festival de Sundance partió con opciones modestas en la temporada de premios, ha terminado imponiéndose junto a "The Power of the Dog" como una de las grandes favoritas para el Óscar.