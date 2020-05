13 may. 2020

El histórico concierto de la gira "Purple Rain" que Prince And The Revolution ofrecieron en 1985 en el Carrier Dome de Syracuse, en Nueva York, estará disponible desde este jueves y hasta el próximo 17 de mayo de manera gratuita en el canal oficial del artista en Youtube.

Se trata del primer "show" publicado en su momento de manera oficial en formato televisivo por el genio de Minneapolis e incluyó éxitos como "Let’s Go Crazy", "When Doves Cry", "I Would Die 4 U" o "Purple Rain".