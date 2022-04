David Cronenberg, Arnaud Desplechin, James Gray y los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne competirán en la 75 edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 17 al 28 de mayo y volverá así a sus fechas habituales tras dos años de pandemia.

Cronenberg aspirará a la Palma de Oro con "Crimes of the Future", Desplechin con "Frère et soeur", los Dardenne con "Tori et Lokita" y Gray con "Armageddon Time", indicó este jueves el delegado general del certamen, Thierry Frémaux, en la presentación de la selección oficial.