La célebre banda Crowded House, responsable de éxitos como "Don't dream it's over" o "Weather With You", han comunicado la publicación el próximo 4 de junio del que será su primer álbum de estudio en más de una década, "Dreamers Are Waiting".

El anuncio ha tenido lugar en paralelo con el lanzamiento del primer sencillo de este nuevo trabajo, "To The Island", que ya está disponible en plataformas digitales; también su vídeo, rodado en diferentes localizaciones de Nueva Zelanda, Los Ángeles e Irlanda y que ha contado como directores con Mark Simon Brown y el propio Neil Finn, líder del grupo.