"The Searchers", "The Man Who Shot Liberty Valance", "Rio Bravo" y "True Grit" son solo algunos de los clásicos westerns que protagonizó John Wayne, un icono estadounidense que murió hace 40 años y cuya leyenda no disminuye a pesar de sus polémicas declaraciones, resurgidas en la era de las redes sociales.

Wayne, conocido como "El Duque" y considerado como uno de los actores más reconocidos de la historia , falleció el 11 de junio de 1979 en el centro médico de UCLA (Los Ángeles, EE.UU.) por complicaciones derivadas de un cáncer de estómago.