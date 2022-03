Javier Bardem, Penélope Cruz, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo. Tres veteranos y un novel son los cuatro españoles que optan a llevarse un Óscar en la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood que se celebran en una semana y en los que la actriz parece la que más opciones tiene.

Bardem está nominado por interpretar al cubano Desi Arnaz en "Being the Ricardos"; Cruz por su Janis de "Madres paralelas", filme por el que también opta Iglesias, compositor de la banda sonora, y Mielgo se estrena en los Óscar con su corto animado "The windshield wiper".