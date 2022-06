El director y productor mexicano, Manolo Caro participa hoy, durante la ponencia "Cómo Hacer Cine y No Morir en el Intento", en el marco de la 37 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), en Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco

La cultura de la cancelación es una práctica que evita que los artistas tengan la oportunidad de aprender de sus errores y evolucionar, afirmó este sábado el director y productor mexicano Manolo Caro en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara que se desarrolla en esta ciudad del occidente de México.

“La cultura de la cancelación me parece un horror, porque es no darnos la posibilidad de aprender, es como ponerle una cruz a alguien y decir: nunca exististe, pero sí existió y existieron películas increíbles que ahora están canceladas, existieron movimientos que fueron importantes y que hoy no podrían ser”, expresó durante una charla con estudiantes.