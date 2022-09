La segunda jornada de la convención D23 Expo, organizada por el conglomerado Disney, sirvió para que los asistentes pudieran conocer otro avance de la esperada película "Avatar: The Way of Water", que se estrenará el próximo 16 de diciembre.

En total, se repartieron 7.500 gafas 3D para que el público pudiera ver un adelanto de esta cinta que, posteriormente, no se subió a internet para salvaguardar el interés de los espectadores.