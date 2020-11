Fotograma cedido por HBO donde aparece la actriz hispano-británica Dafne Keen, como Lyra Belacqua, durante una escena de un capítulo de la segunda temporada de "His Dark Materials". EFE/ Cortesía HBO

Dafne Keen de "His Dark Materials": "Quiero ser actriz el resto de mi vida"

Con solo 15 años, Dafne Keen tiene las cosas muy claras. Cita a Meryl Streep y Juliette Binoche como referentes, critica duramente el machismo, y sabe que ya no es la niña de "Logan" (2017). Y ahora, ante el regreso de "His Dark Materials", subraya que la interpretación ya no es solo una afición para ella.

"Creo que he aprendido muchísimo de la gente a mi alrededor. En 'Logan' aprendí muchísimo porque Hugh (Jackman) fue increíble y me enseñó un montón. Simplemente, solo estando con esta gente con tanto talento aprendes muchísimo sin darte cuenta", explicó a Efe la actriz hispano-británica.