Fotograma cedido hoy por Disney donde aparecen (i-d) Daniel Brühl como Zemo, Anthony Mackie como Sam Wilson, Sebastian Stan como Bucky Barnes y Emily VanCamp como Sharon Carter, durante una escena de la película "The Falcon and the Winter Soldier". EFE/Marvel/The Walt Disney Company

Fotograma cedido hoy por Marvel y Disney donde aparece el actor Daniel Brühl como Zemo durante una escena de la película "The Falcon and the Winter Soldier". EFE/Marvel/The Walt Disney Company

El actor hispanoalemán Daniel Brühl regresa a la franquicia Marvel con la serie "The Falcon and the Winter Soldier", la nueva apuesta de Disney+ por la pequeña pantalla después de los éxitos de "WandaVision" y la ficción derivada de Star Wars, "The Mandalorian".

"Siempre es buena señal si no te matan", aseguró Brühl en una entrevista con Efe sobre el retorno de su personaje, el villano Helmut Zemo, a la saga de superhéroes tras más de 4 años desde su última aparición en "Captain America: Civil War" (2016).