A sus 29 años, Danny Ramírez es uno de los latinos con más proyección en Hollywood; fichó por Marvel para la serie "The Falcon & The Winter Soldier", protagonizará el regreso de "Top Gun" y participará en la secuela de "The Walking Dead". Pero él tiene claro que "no quiere ser famoso".

"Ojalá pueda hacer todos los papeles que quiero y que la fama nunca llegue", aseguró el actor durante una entrevista con Efe por el lanzamiento de "No Exit", un esperado 'thriller' que adapta la novela homónima de Taylor Adams y que llega este viernes a las plataformas Hulu y Disney+.