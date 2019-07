Dave Bautista y Kumail Nanjiani, un dúo cómico para el estreno de "Stuber"

US actors/cast members Dave Bautista (L) and Kumail Nanjiani arrive for the premiere of 'Stuber' at the Regal Cinemas L.A. Live in Los Angeles, California, USA, 10 July 2019. The movie opens in the US on 12 July 2019. (Cine, Abierto, Estados Unidos) EFE/EPA/NINA PROMMER

