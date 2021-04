Con casi dos décadas de trayectoria y éxito ininterrumpido, el cantante español David Bisbal se concibe aún como un "aprendiz" y considera que poco ha cambiado desde aquel 2002 en el que comenzó su carrera con una larga cabellera rizada y un corazón lleno de ilusiones.

"Después de 20 años todavía soy un aprendiz de muchísimas cosas y en ese sentido me gusta (...) Me siento muy cómodo en el escenario y grabando porque es cierto que te avala el tiempo, pero esa ilusión y esas ganas de seguir en el ámbito musical son lo que me da fuerza cada día", dijo Bisbal en entrevista con Efe.